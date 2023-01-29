Türk medyasında bir ilk! FİFA’nın kulüpler kupası Saran'da  

İş insanı Saadettin Saran’ın yönettiği Saran Group organizasyonun Avrupa ve Asya’da bulunan 16 ülkesinde yayınını üstlendi. Anlaşmayla Saran TV maçların mobil ve dijital platformlarda yayınını yapacak.

15 ülke yer alıyor

Saran’ın aldığı haklarda bulunan ülkeler ise Türkiye dışında Azerbaycan, Ukrayna, Türkmenistan, Özbekistan, Beyaz Rusya, Estonya, Gürcistan, İrlanda, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Moldova, Tacikistan ve Ermenistan’ı kapsıyor.

Kıta şampiyonları yer alıyor

Turnuvada Güney Amerika’da Flamengo, Avrupa’dan Real Madrid, Afrika’dan Wydad, Casablanca, Asya’dan Al Ahli, Kuzey ve Orta Amerika’dan Seattli Sounders ve Okyanusya’dan Aucland City gibi kıta şampiyonları yer alıyor. Turnuva 1 Şubat ve 11 Şubat arasında Fas’ta organize edilecek.