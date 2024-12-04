Türk savaş sanatı Sayokan: Artık tescilli bir spor dalı

25 yıllık uğraşın ardından savaş sanatı Sayokan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul görerek spor camiasında büyük bir sevinç yaşanmasına neden oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü konuya yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullnadı: " Bir Türk savaş sanatı olan Sayokan spor dalı, ilgili kanun ve kararname ile hükümleri doğrultusunda Bakanlık Makamının 29.11.2024 tarihli ve 65 oluru ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’na alt spor dalı olarak bağlanmıştır."

Sayokan’ın kurucusu Yabgu Nihat Yiğit, temel gayelerinin Türk milletinin dini ve milli bütün değerlerine sahip çıkarak gelecek nesile taşımak olduğuna dikkat çekti ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’na kabul edilmelerinde emeği geçen bakanlık yetkililerine ve Ankara’da bu iş için büyük emek veren Sayokan ekibine teşekkür ett.





