Türk takımları Avrupa'dan ceplerinde 50 milyon Euro'yla döndü

Türkiye adına turnuvalara 2024-25 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor katılırken çeyrek final maçları öncesi 5 takım da elenmekten kurtulamadı.

UEFA’nın para ödülü dağıtım kriterlerine göre, Türk takımları içinde en fazla geliri Galatasaray, en az geliri Trabzonspor elde etti.

Galatasaray’ın para ödülü 17,61 milyon

Galatasaray, Avrupa Ligi’ne katılımından 4,31 milyon avro, ligde elde ettiği puanla 1,95 milyon avro, ligdeki derecesiyle 2,2 milyon avro ve son 16 turu play-off turu oynamasıyla 0,3 milyon avro kazandı.

Galatasaray, UEFA’nın "Değer Sütunu" olarak adlandırdığı, takımların 5 ve 10 yıllık katsayı puanlarıyla yayın havuzundaki gelire göre şekillendireceği kalemden de 4,56 milyon avro elde edecek.

Fenerbahçe’nin kazancı 14,88 milyon

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ne katılımından 4,31 milyon avro, ligde elde ettiği puanla 1,5 milyon avro, ligdeki derecesiyle 1,08 milyon avro, son 16 turu play-off turu oynamasıyla 0,3 milyon avro ve son 16 turuna yükselmesiyle 1,75 milyon avro kazandı.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuna katılımından 175 bin avro, Avrupa Ligi yayın havuzu ve katsayı kaleminden de (Değer Sütunu) 5,76 milyon avroyu kasasına koyacak.

Beşiktaş’ın geliri 9,26 milyon

Beşiktaş lige katılımından 4,31 milyon avro, 3 galibiyete karşılık 1,35 milyon avro, yayın havuzu katsayı kaleminden de 3,6 milyon avro kazandı.

Başakşehir’e 7,43 milyon

Bu sezon Konferans Ligi’nde mücadele eden Başakşehir, her bir eleme turu için 175 bin avro kazandı. Başakşehir, lige katılımından 3,17 milyon avro, ligde topladığı puanlarla 799 bin avro, ligdeki derecesiyle 352 bin avro, yayın havuzu katsayı kaleminden de 2,58 milyon gelir elde etti.

Trabzonspor 1,1 milyon kazandı

Trabzonspor'un UEFA geliri, Avrupa Ligi’nde iki eleme turuna katılımından elde ettiği 350 bin avro ve Konferans Ligi play-off turunda elenmesiyle verilen 750 bin avroyla sınırlı kaldı.

AA'nın notu: Kulüplerin 5 ve 10 yıllık katsayı verilerinin yanı sıra yayın havuzuna göre şekillenecek “Değer Sütunu” para ödülü hesabında, takımların alabileceği en düşük ve en yüksek gelir belirlenerek ortalama değer kayda geçirilmiştir. Bu çerçevede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın söz konusu gelir kalemlerinde 1'er milyon avro, Başakşehir'in gelirinde 200 bin avro sapma payı vardır.