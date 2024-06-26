Türk Telekom, Charalampopoulos'u kadrosuna kattı

İtalyan ekibiyle 29 maça çıkan 2,04 metre boyundaki oyuncu, 8,9 sayı ortalamasıyla oynadı. Yunan forvet, geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 10,8 sayı, 4 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Kariyerinde Panathinaikos ve Olympiakos'ta da forma giyen Charalampopoulos, dönem dönem Yunanistan Milli Takımı'ndan da davet alıyor.

Erdem Can'ı tekrar başantrenörlüğe getiren Türk Telekom; Mahir Ağva, Anthony Brown ve Javon Bess'ten sonra dördüncü transferini Charalampopoulos'la gerçekleştirmiş oldu.