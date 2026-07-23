Türk voleyboluna 4 yıllık sürdürülebilir enerji yatırımı

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Hayati ARIGAN

Dört yıl sürecek iş birliği, 2026 Milli Takımlar sezonunda baş­layacak ve 2029 sezonu sonu­na kadar devam edecek. Anlaş­ma kapsamında Arçelik, yalnız­ca sponsorluk desteği vermekle kalmayacak, aynı zamanda TVF’nin yenilenebilir enerji yatırımlarına teknoloji sağlayı­cısı olarak katkıda bulunacak. Şirketin güneş panelleri ve in­verter sistemleri, federasyo­nun Gümüşhane’deki arazile­rinde kurulacak güneş enerjisi santralinde kullanılacak.

Pro­jeden elde edilecek enerji geliri­nin, Voleybol Milli Takımlarına sürdürülebilir finansman oluş­turması hedefleniyor. Spon­sorluk anlaşmasının imza tö­renine Türkiye Voleybol Fede­rasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Koç Holding Daya­nıklı Tüketim Grubu Başkanı Polat Şen, Arçelik CEO’su Can Dinçer, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural ile milli ta­kım sporcuları ve kurum tem­silcileri katıldı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, iş birli­ğinin federasyonun uzun süre­dir planladığı enerji projesi açı­sından stratejik önem taşıdığını belirtti.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Polat Şen ise spor yatırımlarını eko­nomik ve toplumsal kalkınma­nın önemli unsurlarından biri olarak değerlendirdiklerini be­lirterek, milli takımların başa­rılarının genç kuşaklara ilham verdiğini söyledi. Şen, Koç Top­luluğu’nun ikinci yüzyılında da sürdürülebilir başarıyı destek­leyen projelerde yer almaya de­vam edeceğini kaydetti.

Kalıcı bir gelir modeli sağlanacak

Arçelik CEO’su Can Dinçer de şirketin sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine yerleş­tirdiğini belirterek, güneş ener­jisi çözümleriyle milli takımlar için yenilenebilir enerjiye da­yalı kalıcı bir gelir modeli oluş­turulmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.