Türk voleyboluna 4 yıllık sürdürülebilir enerji yatırımı
Arçelik, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile yaptığı anlaşma kapsamında Kadın ve Erkek Voleybol Milli Takımlarının Sürdürülebilir Enerji Sistemleri ile Mutfak Küçük Ev Aletleri kategorilerinde resmi sponsoru oldu.
Hayati ARIGAN
Dört yıl sürecek iş birliği, 2026 Milli Takımlar sezonunda başlayacak ve 2029 sezonu sonuna kadar devam edecek. Anlaşma kapsamında Arçelik, yalnızca sponsorluk desteği vermekle kalmayacak, aynı zamanda TVF’nin yenilenebilir enerji yatırımlarına teknoloji sağlayıcısı olarak katkıda bulunacak. Şirketin güneş panelleri ve inverter sistemleri, federasyonun Gümüşhane’deki arazilerinde kurulacak güneş enerjisi santralinde kullanılacak.
Projeden elde edilecek enerji gelirinin, Voleybol Milli Takımlarına sürdürülebilir finansman oluşturması hedefleniyor. Sponsorluk anlaşmasının imza törenine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Polat Şen, Arçelik CEO’su Can Dinçer, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural ile milli takım sporcuları ve kurum temsilcileri katıldı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, iş birliğinin federasyonun uzun süredir planladığı enerji projesi açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.
Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Polat Şen ise spor yatırımlarını ekonomik ve toplumsal kalkınmanın önemli unsurlarından biri olarak değerlendirdiklerini belirterek, milli takımların başarılarının genç kuşaklara ilham verdiğini söyledi. Şen, Koç Topluluğu’nun ikinci yüzyılında da sürdürülebilir başarıyı destekleyen projelerde yer almaya devam edeceğini kaydetti.
Kalıcı bir gelir modeli sağlanacak
Arçelik CEO’su Can Dinçer de şirketin sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine yerleştirdiğini belirterek, güneş enerjisi çözümleriyle milli takımlar için yenilenebilir enerjiye dayalı kalıcı bir gelir modeli oluşturulmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.