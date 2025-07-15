Türk voleybolunun Avrupa mesaisi başlıyor: 2026 CEV ve CEV Challenge kupalarında rakipler belli oldu

Voleybolda 2026 sezonunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası’nda mücadele edecek Türk ekiplerinin rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, kura çekimi Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun merkezi olan Lüksemburg’da gerçekleştirildi.

Erkekler CEV Kupası

On Hotels Alanya Belediye, CEV Kupası 16'lı finaller turunda Sırbistan temsilcisi Vojvodina Novi Sad ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Medicana ise Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndan elenecek takımlardan biriyle eşleşecek. Rakibi, ön eleme turunun tamamlanmasının ardından netleşecek.

Erkekler CEV Challenge Kupası

Altekma, 32'li finaller turunda, Hollanda temsilcisi Sliedrecht Sport ile Faroe Adaları'ndan Mjolnir Klasvik arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibiyle oynanacak mücadele, Türk temsilci için Avrupa sahnesindeki ilk adım olacak.

Kadınlar CEV Kupası

Galatasaray Daikin, 16’lı finaller turunda Portekiz'in güçlü temsilcisi FC Porto ile eşleşti.

Türk Hava Yolları (THY) ise İspanya'nın Avarca de Menorca takımıyla karşılaşacak.

Her iki Türk takımı da turnuvada iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.