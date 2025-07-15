Türk voleybolunun Avrupa mesaisi başlıyor: 2026 CEV ve CEV Challenge kupalarında rakipler belli oldu
2026 CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası’nda mücadele edecek Türk voleybol takımlarının rakipleri, Lüksemburg'da yapılan kura çekimiyle belli oldu. Erkeklerde Fenerbahçe Medicana, On Hotels Alanya Belediye ve Altekma; kadınlarda ise Galatasaray Daikin ile Türk Hava Yolları ülkemizi Avrupa sahnesinde temsil edecek. İşte temsilcilerimizin eşleşmeleri ve tüm detaylar...
Voleybolda 2026 sezonunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası’nda mücadele edecek Türk ekiplerinin rakipleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, kura çekimi Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun merkezi olan Lüksemburg’da gerçekleştirildi.
Erkekler CEV Kupası
On Hotels Alanya Belediye, CEV Kupası 16'lı finaller turunda Sırbistan temsilcisi Vojvodina Novi Sad ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Medicana ise Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndan elenecek takımlardan biriyle eşleşecek. Rakibi, ön eleme turunun tamamlanmasının ardından netleşecek.
Erkekler CEV Challenge Kupası
Altekma, 32'li finaller turunda, Hollanda temsilcisi Sliedrecht Sport ile Faroe Adaları'ndan Mjolnir Klasvik arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibiyle oynanacak mücadele, Türk temsilci için Avrupa sahnesindeki ilk adım olacak.
Kadınlar CEV Kupası
Galatasaray Daikin, 16’lı finaller turunda Portekiz'in güçlü temsilcisi FC Porto ile eşleşti.
Türk Hava Yolları (THY) ise İspanya'nın Avarca de Menorca takımıyla karşılaşacak.
Her iki Türk takımı da turnuvada iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.