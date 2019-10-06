Turkcell Gelibolu Maratonu’nda adımlar yeni fidanlar için atıldı

06 Ekim 2019

Turkcell Gelibolu Maratonu, binlerce sporseverin katılımıyla gerçekleştirildi. Beşincisi düzenlenen ve Türkiye’nin en önemli tematik maratonu olan organizasyon bu yıl “Adımlar Fidana” sloganıyla düzenlendi. 42 kilometrelik parkuru erkeklerde Murat Kurtak, kadınlarda da Raziye Arabacı ilk sırada tamamladı. 21 kilometrelik yarı maratonda şampiyonluk erkeklerde Ümit Er, kadınlarda ise Meryem Kılıç Gündoğdu’nun oldu. 10 kilometrelik koşuda ise birincilik erkeklerde Ercan Savaşan, kadınlarda Esra Sağlam’a gitti.

Üç sene önce 10 bin fidanın dikimiyle hayata geçirilen Turkcell Barış Ormanı’na, bu yılda 100 bin fidan dikimi yapıldı. Her katılımcı için 10 fidan dikilen ormandaki ağaç sayısı 130 bine çıkartıldı. 16 ülkeden katılımcıların mücadele ettiği Turkcell Gelibolu Maratonu öncesinde başlangıç noktasına sembolik fidan dikimi de yapıldı. Maraton öncesinde gerçekleştirilen törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar katıldı.

‘Barışın, sevginin, yeşilin iç içe olduğu bir organizasyon oldu’

Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce katılımcının yer aldığı koşuda Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, bu organizasyonunun kendileri için çok özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Özbayraktar, “Çanakkale, Türkiye için çok önemli bir yer. Sadece bizim tarihimizin değil dünya tarihinin de dönüm noktalarından biri bu topraklarda yaşandı. Buraya gelip de duygulanmamak mümkün değil. Bu organizasyona ismimizi vermekten gurur duyuyoruz. Bu yıl Turkcell Gelibolu Maratonu’nun beşinci yılı. Barış için koştuğumuz Turkcell Gelibolu Maratonu’na bu sene bir motto ekledik. ‘Adımlar fidana’ dedik. Bu vesileyle oluşturduğumuz Turkcell Barış Ormanı’nın bu yıl 100 bin fidanla büyümesinin sevincini yaşıyoruz. Barışın, sevginin ve yeşilin iç içe olduğu organizasyonumuza 16 farklı ülkeden de gelerek hem derin duygularımızı paylaşan hem de ormanımıza katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Türk sporcular damga vurdu

Bu yılki maratonu erkeklerde 2 saat 50 dakika 06 saniyelik derecesiyle Murat Kurtak ilk sırada bitirdi. Yarışta Muhammed Edip Karabacak ikinci, Yalçın Doğu da üçüncü sırayı elde etti. Kadınlarda 3 saat 52 dakika 36 saniye ile Raziye Arabacı birinci oldu. Yarışta Mariya Mihaylova ikinci, Elçin Demirel Ay da üçüncü oldu.

Yarı maratonda ilk üç sırayı, erkeklerde Ümit Er, Fatih Buzgan ve Erkan Bacak, kadınlarda ise Meryem Kılıç Gündoğdu, Gülşah Karasakal Öztaş ve Fatma Duman aldı. 10 kilometrelik maraton etabında erkeklerde birinciliği Ercan Savaşan ikinciliği Erkan Çiftçi, üçüncülüğü Erkan Öz kazandı. Kadınlar yarışını ise Esra Sağlam, Yosun Tutum ve Nimet Altaş ilk üç sırada bitirdi.