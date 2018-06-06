Turkcell Sesi Görenler şampiyonluk arıyor
Türkiye Görme Engelli Futbol Takımı Turkcell Sesi Görenler, Görme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası’nda şampiyonluk arıyor.
Turkcell’in ana sponsorluğundaki Türkiye Görme Engelli Futbol Takımı Turkcell Sesi Görenler, Görme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası’nda şampiyonluk arıyor. İspanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyonda A Grubu’nda yer alan ay-yıldızlılar, ilk maçında 8 Haziran Cuma günü Fas ile karşı karşıya gelecek.
‘Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) desteklediği, Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Görme Engelli Milli Takımı, İspanya’da oynanacak Görme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Madrid’in ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda ay-yıldızlılar, A Grubu’nda mücadele edecek. 7 Haziran Perşembe günün oynanacak ilk maçla başlayacak turnuva 17 Haziran Pazar günü oynanacak finalle tamamlanacak. Türkiye, Dünya Şampiyonası’nda ev sahibi İspanya, Fas ve Tayland ile gruptan çıkmak için karşılaşacak.
Dört grupta ilk ikiye giren takımların çeyrek finale yükseleceği şampiyonada Türkiye’nin ilk rakibi Fas olacak. 8 Haziran Cuma günü oynanacak karşılaşma TSİ 13.30’da başlayacak.
Türkiye'nin maç programı
8 Haziran Cuma 12.30 Türkiye-Fas
10 Haziran Pazar 12.30 Türkiye-Tayland
11 Haziran Pazartesi 12.30 İspanya-Türkiye