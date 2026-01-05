Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray Trabzonspor'u 4-1 yendi
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.
48. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa yönelen Barış Alper'in kaleci Onana ve Batagov'a rağmen kafayla yaptığı aşırtma vuruş direkten döndü.
52. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Yunus'un pasında Icardi'nin penaltı noktası gerisinden vuruşu az farkla dışarı çıktı.
55. dakikada sol kanattan sıfıra inen Olaigbe'nin yerden kale önüne gönderdiği topa Augusto'nun tek vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
61. dakikada savunma arkasına atılan topu alan Augusto'nun ceza sahası sağından kale önüne yerden pasına arka direkte Olaigbe'nin vuruşu yandan dışarı çıktı.
63. dakikada Barış Alper'in kaptığı topla rakip sahaya geçtikten sonra topla buluşturduğu Sane'nin rakiplerini geçerek attığı pasta Yunus'un tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
68. dakikada sol kanatta buluşan Olaigbe'nin rakiplerini geçtikten sonra yerden çektiği şut az farkla dışarı çıktı.
74. dakikada sol kanatta topla buluşan Barış Alper'in rakiplerini çalımladıktan sonra uzak köşeye yerden vuruşunu kaleci Onana son anda çeldi.
75. dakikada rakip ceza sahasında topu alan Zubkov'un rakibini geçtikten sonra yerden kaleye vuruşunu Uğurcan uzanarak kornere çeldi.
81. dakikada Ahmed'in pasıyla sol kanattan sıfıra inen Kazımcan'ın yerden kale önüne pasına Icardi'nin tek dokunuşunda top ağlara gitti. 4-1
82. dakikada Ahmed Kutucu'nun savunma arkasına pasıyla ceza sahasında buluşan Icardi'nin vuruşunu kaleci Onana ayaklarıyla çıkardı.