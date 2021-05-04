Türker Arslan hayatını kaybetti
Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve eski Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan hayatını kaybetti.
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi ve Tahkim Kurulu Eski Başkanı Türker Arslan corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Spor hayatına Galatasaray'da başlayan Arslan, daha sonra sarı kırmızılılarda yöneticilik yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonunda da görev aldı ve Tahkim Kuruluna başkanlık eden Arslan, aynı zamanda Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin mevcut yönetim kurulunda da yer alıyordu.
Spor insanı, bu sabaha karşı corona virüs tedavisi gördüğü hastanede 79 yaşamını yitirdi.
Kulübümüzün Divan Kurulu üyesi, TFF Tahkim Kurulu eski başkanı, ülkemizin yetiştirdiği değerli hukukçulardan olan Türker Arslan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 4, 2021
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/gvLNUiZHTL