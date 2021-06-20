Türkiye 1-3 İsviçre

A Milli Futbol Takımı'nın İsviçre ile oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü maçı 3-1 İsviçre'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

Grupta oynadığı 3 maçtan puan çıkaramayan Türkiye, kalesinde 8 gol görürken, 1 gol attı. Büyük umutlarla başlanan turnuva Türkiye için grup etabında bitti.

Önemli anlar

4. dakika A Milli Takım gole yaklaştı. Burak Yılmaz'ın indirdiği topa ceza yayı önünde Kaan Ayhan gelişine çok sert vurdu, Sommer köşeye giden meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

6. dakikada İsviçre öne geçti. Zuber'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Seferovic, sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

16. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortayı ters tarafta Mert Müldür kontrol etti. Mert, çok sert vurdu, Sommer soluna uzandı ve gole izin vermedi.

26. dakikada İsviçre farkı 2'ye yükseltti. Zuber'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Shaqiri, ayak içiyle sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-0.

Ay-yıldızlı ekip 33. dakikada Mert Müldür ile etkili geldi. Kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Mert Müldür, sert bir şut çıkardı, kaleci Sommer köşeye giden bu topu da kornere çeldi.

43. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Mert Müldür kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerinden bir bir sıyrılıp ceza sahasına girdi. Üçüncü rakibinden de kurtulan Mert'in, köşeye gönderdiği topu Sommer kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı İsviçre'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada sağ kanatta topla buluşan Embolo, ceza sahasına girmeden çaprazdan sert vurdu, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

60. dakikada Seferovic, ceza sahasına girdi, sağ çaprazdan çektiği şutu, kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

62. dakikada A Milli Takım farkı 1'e indirdi. Hakan Çalhanoğlu'ndan aldığı pasla İsviçre ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci, ayak içiyle köşeye çok sert bir top gönderdi ve fileleri havalandırdı: 2-1.

68. dakikada İsviçre farkı yeniden 2'ye yükseltti. Sol kanattan hızlı gelişen İsviçre atağında, Zuber penaltı noktası üzerine yerden sert bir top gönderdi. Shaqiri boş pozisyonda bu topa sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1.

77. dakikada İsviçre, ay-yıldızlı ekibin ceza yayının içinden serbest vuruş kazandı. Xhaka'nın kullandığı frikikte top yan direkten döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

79. dakikada milli takım etkili geldi. Cengiz, rakip yarı sahada buluştuğu topla kaleye yöneldi. Cengiz ceza sahasına girmeden çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

90. dakikada milli takım gole yaklaştı. Sol kanattan kullanılan kornerde top ters tarafa açıldı. Yusuf'un penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topa Mert Müldür gelişine vurdu, kaleci Sommer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma İsviçre'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Bakü Olimpiyat

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer (Dk. 90+1 Mbabu), Freuler, Xhaka, Zuber (Dk. 85 Benito), Shaqiri (Dk. 75 Vargas), Embolo (Dk. 85 Mehmedi), Seferovic (Dk. 75 Gavranovic)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan (Dk. 63 Okay Yokuşlu), Ozan Tufan (Dk. 63 Yusuf Yazıcı), Cengiz Ünder (Dk. 80 Kenan Karaman), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 85 Dorukhan Toköz), İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Orkun Kökçü), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 6 Seferovic, Dk. 26 ve 68 Shaqiri (İsviçre), Dk. 62 İrfan Can Kahveci (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 70 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 75 Zeki Çelik, Dk. 76 Çağlar Söyüncü (Türkiye), Dk. 78 Xhaka (İsviçre)