Türkiye Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı tarihi ve saati...

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız son 16 turunda Azerbaycan ile eşleşti. Bir tarih daha yazmak isteyen Filenin Sultanları bu turu da geçip çeyrek finale uzanmak istiyor. İşte "Türkiye Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...

Filenin Sultanları maçı tarihi ve saati...

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın Azerbaycan ile oynayacağı son 16 turu mücadelesi 1 Eylül Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

Filenin Sultanları bu turu da geçtiği takdirde Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.