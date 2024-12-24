Türkiye Basketbol Ligi'nin çeyrek final kuraları çekildi
Türkiye Basketbol Ligi Erkekler Federasyon Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleştirildi. 13-14 Ocak'ta tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final maçları sonrasında Kupa'da dörtlü Final, 16-18 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak.
Türkiye Basketbol Ligi Erkekler Federasyon Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleştirildi. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki kura çekimine TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu ve kulüp temsilcileri katıldı.
Formata göre, ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan Esenler Erokspor, Trabzonspor, MKE Ankaragücü Ikon Menkul, iLab Basketbol ile ikinci 4'te bulunan Çayırova Belediyesi, Carpartner TED Ankara Kolejliler, Konya Büyükşehir Belediyespor, Haremspor kura çekimine 2 farlı torbada katıldı.
Ligi ilk 4 sırada tamamlayan takım temsilcilerinin rakiplerini, diğer 4 ekibin temsilcilerinin de ev sahibi takımı belirlediği kuralara çekiminin ardından eşleşmeler şöyle oldu:
Carpartner TED Ankara Kolejliler-Esenler Erokspor
Trabzonspor-Çayırova Belediyesi
Konya Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü İkon Menkul
Haremspor-ilab Basketbol