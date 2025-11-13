Türkiye - Bulgaristan maçını İskoç hakem Nicholas Walsh yönetecek
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımımız Bulgaristan ile Bursa'da kozlarını paylaşacak. Grup adına kritik mücadeleyi İskoç hakem Nicholas Walsh yönetecek.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki beşinci karşılaşmada A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de sahasında Bulgaristan'ı ağırlayacak. Müsabaka, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadelenin hakemi belli oldu
Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu’ndan Nicolas Walsh yönetecek. Walsh’a Francis Connor ile Daniel McFarlane yardımcı hakem olarak eşlik edecek.
Maçın dördüncü hakemi Donald Robertson olacak. VAR odasında Andrew Dallas, AVAR’da ise Steven McLean görev yapacak.