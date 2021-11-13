Türkiye, Cebelitarık'ı 6 golle geçti

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 9. maçında A Milli Futbol Takımı ile Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli Takımımızın gollerini Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür attı. Türkiye bu sonuçla G Grubunda ikinciliğe yükseldi.

Grupta oynanan diğer mücadelede Norveç, konuk ettiği Letonya ile golsüz berabere kaldı.

Bu galibiyetin ardından Norveç'le puanını (18) eşitleyen Türkiye, averajla ikinci sıraya yükseldi.

Grupta 9. haftanın son maçında Hollanda, deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.