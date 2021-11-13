Türkiye, Cebelitarık'ı 6 golle geçti
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 9. maçında A Milli Futbol Takımı ile Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli Takımımızın gollerini Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür attı. Türkiye bu sonuçla G Grubunda ikinciliğe yükseldi.
Grupta oynanan diğer mücadelede Norveç, konuk ettiği Letonya ile golsüz berabere kaldı.
Bu galibiyetin ardından Norveç'le puanını (18) eşitleyen Türkiye, averajla ikinci sıraya yükseldi.
Grupta 9. haftanın son maçında Hollanda, deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|Hollanda
|8
|6
|1
|1
|29
|6
|23
|19
|Türkiye
|9
|5
|3
|1
|25
|15
|10
|18
|Norveç
|9
|5
|3
|1
|15
|6
|9
|18
|Karadağ
|8
|3
|2
|3
|11
|11
|0
|11
|Letonya
|9
|1
|3
|5
|8
|13
|-5
|6
|Cebelitarık
|9
|0
|0
|9
|3
|40
|-37
|0
A Milli Takım'ın 800. golü Kerem Aktürkoğlu'ndan
Cebelitarık karşısında Türkiye'yi 1-0 öne geçiren golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'ın tarihindeki 800. golüne imza attı.
Kerem, mücadelenin 11. dakikasında Burak Yılmaz'dan aldığı pasla fileleri havalandırdı.
İlk 3 golün pası Burak Yılmaz'dan
Ay-yıldızlıların ilk yarıda bulduğu 3 golün de pası Burak Yılmaz'dan geldi.
Burak, 11. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun, 38 ve 41. dakikalarda ise Halil Devrişoğlu'nun gollerinde pası veren oyuncu oldu.
Milli takımda ikinci yarıda oyuna giren Rıdvan Yılmaz da 4 ve 5. gollerin pasını verdi.
Mert Müldür cezalı duruma düştü
A Milli Takım'ın savunma oyuncularından Mert Müldür, Cebelitarık maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Grup maçlarında ikinci sarı katını gören Mert, Karadağ ile deplasmanda oynanacak son maçta forma giyemeyecek. Mert ayrıca, Cebelitarık'a attığı golle A Milli Takım'da ilk kez bu sevinci yaşadı.
Milli takım galibiyet sayısında öne geçti
Cebelitarık karşılaşmasıyla tarihindeki 601. maçına çıkan A Milli Takım, 229. galibiyetini elde etti.
Bu karşılaşma öncesinde 228'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlı ekip, galibiyet sayısında öne geçti. Milli takım 144 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Cebelitarık 10 kişi kaldı
Cebelitarık, karşılaşmanın 22. dakikasında Olivero'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
Mücadelenin 19. dakikasında Zeki Çelik ile Olivero arasında yaşanan pozisyon sonrasında Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrası hakem Serhiy Boiko, oyunu durdurdu. Saha kenarında pozisyonu izleyen Boiko, Olivero'ya kırmızı kartını gösterdi.