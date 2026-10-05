İtalya-Türkiye maçı kaç kaç bitti_ Türkiye maçının sonucu ne? Türkiye'nin puanı kaç? Golleri kim attı? Maçın önemli anları...

Türkiye deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşılaştı. Müsabaka İtalya’nın 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında deplasmanda karşılaştığı İtalya’ya 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Aral’ın pasında ceza yayı önünde topu alan İsmail, gerisindeki Ozan Kabak’a topu aktarırken, bu oyuncunun sert şutunda kaleci Donnarumma topu kornere çeldi.
16. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Salih Özcan’ın plase vuruşunda kaleci Donnarumma soluna uzanarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.
17. dakikada paslaşarak gelişen atakta İrfan Can Kahveci, savunmanın arkasına koşu yapan Yunus’a topu gönderdi. Yunus’un gelişine kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
26. dakikada Di Lorenzo’nun sağ kanattan ortasında ceza sahasında seken topa Scamacca vuruşunu yaparken üst direğe çarpan top filelere gitti. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Uğurcan’ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Aral Şimşir, kaleci Donnarumma’yı geçerken açısı daraldı. Topu son çizgide tutan Aral, pas vermek isterken savunma ayak koydu.
54. dakikada İsmail Yüksek’in sağ kanada pasında topla buluşan Yunus Akgün’ün arka direğe ortasında Aral kafayı vururken, Mancini kale önünde kafayla topu uzaklaştırdı.
58. dakikada Esposito’nun pasında ceza sahasına hareketlenen Doumbia'nın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan topu ayaklarıyla çeldi.
61. dakikada Yunus’un ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Zeki’nin yerden pasında arkaya açılan topu Aral Şimşir boş kaleye gönderdi. 1-1
64. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Barella’nın ortasında arka direkte iyi yükselen Calafiori kafayı vururken meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 2-1
78. dakikada Ozan'ın uzun pasını ceza sahası içinde kontrol eden Yunus, geriye dönerek pasını Salih'e aktardı. Salih'in gelişine sert vuruşunda kaleci Donnarumma meşin yuvarlağı kornere çeldi.
87. dakikada Kayode'nin pasında sağ kanatta topu alan Doumbia, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top Zeki'den sekerek sol açıldı. Romano'nun kale önüne sert ortasına ayak koyan Esposito topu ağlara gönderdi. 3-1