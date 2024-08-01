Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Paris Olimpiyatları 2024)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyatları'na galibiyetle başladı. Filenin Sultanları ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yendi. Şimdi gözler ikinci maçlara çevrildi. Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Peki Filenin Sultanları Olimpiyat maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti karşılaşması 1 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da oynanacak.



Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı

4 Ağustos 10.00 :Türkiye-İtalya (TRT Spor)

A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda, Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.