Dünya Kupası Play-off yarı final müsabakasında Türkiye, İstanbul'da muhteşem bir oyunla Romanya'yı saf dışı bıraktı ve bir üst tura yükseldi. Milyonlarca kişi büyük bir sevinç yaşarken şimdi sırada final mücadelesi var. Herkesin aklında aynı soru var: Türkiye Dünya Kupası Play-off final maçı ne zaman? Milli Takım kimle oynayacak?

Türkiye Dünya Kupası Play-off final maçı ne zaman?

Türkiye Dünya Kupası Play-off final maçı 31 Mart tarihinde oynanacak. Mücadelenin saati henüz belli olmadı. Karşılaşmanın TV8'den yayınlanması bekleniyor.

Milli Takım finalde kimle oynayacak?

Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.