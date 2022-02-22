Türkiye, elektrikli otomobil yarışmasına ilk kez ev sahipliği yapacak

Uluslararası Motor Sporları Federasyonu'nun (FIA) katkısıyla düzenlenen Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Emso Sportif'in desteği, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez İstanbul'da gerçekleştirilecek.

670 beygir gücündeki araçların mücadele edeceği Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası'nın 2022 takviminde şu yarışlar bulunuyor:

6-9 Mayıs: Fransa, Pau-Ville Pisti

20-22 Mayıs: Türkiye, İstanbul Park

10-12 Haziran: Macaristan, Hungaroring Pisti

17-19 Haziran: İspanya, Jarama Pisti

8-10 Temmuz: Belçika, Zolder Pisti

22-24 Temmuz: İtalya, Autodromo Vallelunga

7-9 Ekim: Güney Kore, Inje Speedium

"Yarışma Türkiye'ye çok şey katacak"

İstanbul Park'ta 20-22 Mayıs'ta düzenlenecek yarışmaya ilişkin Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Kupası gibi organizasyonlar kamuoyunda farkındalık oluşturmak, insanları dünyanın geleceği açısından bilinçlendirebilmek açısından önemli fırsatlar. Bu yarış, dünya çapında 127 ülkede yüz milyonlarca izleyiciye erişme potansiyeline sahip. Global ekonomik etkisinin yanında İstanbul’un tanıtımında pozitif bir rol oynayacak. Bu sayede Türk markalarına dünya ölçeğinde bilinirlik kazandırabiliriz." dedi.

Geleceğin teknolojilerine yönelik önemli bir spor etkinliğinin yanında Türkiye'yi dünya vitrinine taşıyacak bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Varank, "Bu bakımdan FIA Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Kupası'nın ülkemize katacağı çok şey olduğuna inancım tam." ifadelerini kullandı.

"Elektrikli araçlara hızlı dönüş yapmalıyız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise son dönemde yaşanan iklim değişikliği nedeniyle oluşan afetlerden bahsederek, fosil yakıt tüketmeleri ve karbon salımı ortaya çıkarmaları nedeniyle elektrikli araçlara hızlı bir şekilde dönüşüm yapmak zorunda olduklarını söyledi. Suver, bu alanda Türkiye'de önemli çalışmalar yapıldığını kaydederek, bakanlık olarak kendilerinin de her türlü çalışmaya destek vereceklerini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "İlklerin belediyesi Beyoğlu, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Biz de Bakanlık olarak sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah neticeleri hayırlı olur." diye konuştu.

"Şehrin sağlığına farkındalık için önemli bir yarış"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da "Sporun, teknolojinin ve enerjinin buluştuğu Elektrikli Araçlar Yarışı, şehrin sağlığına farkındalık oluşturmak için en özel ve sempatik fırsatlardan biridir. Karbon ayak izine dikkat çekmek, daha yeşil, daha sağlıklı şehirler oluşturmak için elektrikli araçların ve karbon salınımının farkındalığını pekiştirmek insani ve vicdani sorumluluğumuzdur. Elektrikli Araçlar Yarışı'nı ülkemize kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, bu yarışın kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Milli gururumuz TOBB'un yer almasını umduğumuz bir organizasyon olarak görüyoruz. İnşallah mayıs sonunda yarışı üst düzey bir organizasyonla gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

EMSO Sportif CEO'su Mert Güçlüer de, Türkiye'nin üretimini gerçekleştirdiği markalar ve genç nüfusu ile Avrupa'nın en önemli otomotiv üretim üslerinden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, 'Elektrikli Formula' olarak anılan FIA-ETCR'nin heyecanla takip edileceği ülkelerden olacak. 2022 yılında İstanbul Park'ta koşulacak organizasyonumuzu önümüzdeki sene Beyoğlu caddelerine taşıyarak Türkiye'de bir ilke imza atacağız." diye konuştu.

"İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi"

FIA-ETCR Seriler Direktörü Xavier Gavory, İstanbul'un ikonik bir şehir olduğunu ve burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Gavory, daha önce de İstanbul'a geldiğini ve kente aşık olduğunu dile getirerek, "İstanbul'da yaşadığınız için farkında olmayabilirsiniz ama dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Burada olmak çok heyecan verici. İstanbul'da, Beyoğlu'nda şehir içi yarış yapmak bir hayalin gerçekleşmesi. Bunun için çaba harcayan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Otomotiv sektörünün büyük bir dönüşüm geçirdiğine dikkati çeken Gavory, yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte ülkelerin çevre politikalarını bunlara göre belirlediğini ve elektrikli araç kullanımının her geçen gün daha da arttığını kaydetti.

Geçen sezon 5 yarış düzenlediklerini, bu sezon ise takvimde 7 yarış bulunduğunu aktaran Gavory, geçen yılki mücadelelerin toplam 153 ülkede, 53 kanalda yayınlandığı bilgisini paylaştı. 877 saat yayın yapıldığını belirten Gavory, 170 milyondan fazla sosyal medya etkileşimi sağlandığını ifade etti.