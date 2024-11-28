Türkiye, FIFA sıralamasında iki basamak birden düştü
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), milli takımların dünya sıralamasındaki yerini açıkladı. Listenin zirvesinde Arjantin ye alırken, Türkiye bu ay iki basamak gerileyerek 28'inciliğe düştü.
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), kasım ayı dünya sıralamasını açıkladı.
Buna göre A Milli Futbol Takımı, 10,91 puan kaybederek 1537,24 puanla 28'inci basamakta bulundu.
Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.
Listenin ilk 5 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 6. sıraya, Hollanda ise 7. sıraya yükseldi. Belçika ise iki basamak geriledi.