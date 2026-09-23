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Türkiye-Fransa maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı konuk edeceği karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Cihan Oruçoğlu
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Türkiye-Fransa maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 25 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı konuk edeceği karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer, Zwayer'in yardımcıları olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Karşılaşmada Christian Dingert VAR, Johann Pfeifer AVAR olarak görev alacak.

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