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Türkiye, Galler ile 24 yıl sonra karşılaşacak

EURO 2020'de 2. maçına çıkacak Türkiye, Galler ile 24 yıl aranın ardından karşılaşacak. Bu karşılaşma iki takımın 7. müsabakası olacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacağı Galler'le 24 yıl sonra tekrar mücadele verecek.

Türkiye, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.

Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 20 Ağustos 1997 tarihinde karşılaştı. 1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve tam 10 golün atıldığı maçı milliler 6-4 kazanmıştı.

Dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 6 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.

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