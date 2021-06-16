Türkiye Galler karşısında: 0-1 (İkinci yarı devam ediyor)

A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçının ilk yarısı Galler'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada Galler tehlikeli geldi. Bale'in ara pasıyla ceza sahamızda topla buluşan Ramsey, Çağlar'dan sıyrıldı, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden vuruşunda, Uğurcan ayaklarıyla topu kornere çeldi.

9. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Sağ kanattan topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahasındaki Burak Yılmaz'a yerden pasını gönderdi. Burak'ın gelişine vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.

24. dakikada Galler tehlikeli bir pozisyon daha yakaladı. Bale'in ara pasıyla Ramsey ceza sahasında topla buluşta ve kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Ramsey'in müsait pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

29. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında Kaan Ayhan kafayı vurdu, Morrell köşeye giden topu kale çizgisi önünde kafayla uzaklaştırdı.

30. dakikada A Milli Takım yine kornerle gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde bu kez Çağlar Söyüncü kafayı vurdu, savunma kaleye giden topu yine kafayla uzaklaştırdı.

42. dakikada Galler öne geçti. Bale'in savunmanın arkasına gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Ramsey, göğsüyle düzelttiği meşin yuvarlağı ayak içiyle yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galler'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın 61. dakikasında Galler lehine penaltı kararı verildi. Penaltıda topun başına geçen Bale topu dışarıya yolladı.

Stat: Bakü Olimpiyat

Hakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

Galler: Ward, Connor Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies, Morrell, Allen, Bale, Ramsey, James, Moore

Gol: Dk. 42 Ramsey (Galler)