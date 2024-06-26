Türkiye gruptan nasıl çıkar? Senaryolar belli oldu: EURO 2024 Son 16 turu muhtemel rakipler

EURO 2024 (Avrupa Futbol Şampiyonası) F Grubu üçüncü ve son maçında Türkiye, Çekya ile karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı, karşılaşmada bir üst tur olan Son 16 için şans kovalayacak.

Türkiye-Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda oynanacak Türkiye - Çekya maçı TSİ 22.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlacak.



Gürcistan - Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda?

F Grubu'ndaki diğer karşılaşmada ise Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Gelsenkirchen'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye gruplardan nasıl çıkar?

EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'lik bir skorla yenen ve ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup olan Türkiye, grup aşamasında -1 averajla 3 puan topladı.

A Milliler'in rakipleri Gürcistan, Portekiz ve Çekya'nın gruplardaki puan durumu şöyle;

Çekya - 1 puan - -1 averaj

Gürcistan - 1 puan - -2 averaj

Portekiz - 6 puan - +4 averaj

İkinci haftada A Milli Futbol Takımını yenerek 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi.

Türkiye - Çekya maçı senaryoları ve muhtemel rakipler

Türkiye, bu maçta 1 puan alırsa, Gürcistan-Portekiz maçının sonucuna bakılmaksızın grubu ikinci sırada tamamlayarak gruptan çıkacak. Türkiye grubu ikinci bitirirse, son 16 turunda D Grubu lideri Avusturya ile karşılaşacak.

"En iyi üçüncü senaryosu"nun rakipleri; İspanya ve İngiltere

Türkiye, F Grubu'ndan üçüncü çıkarak 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmesi halinde adını yine Son 16'ya yazdıracak.

A Milli Futbol Takımı, Çekya'ya yenilmesi halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek.

Türkiye, 3 puan ve averajıyla "en iyi dört" üçüncü arasına girerse, gruplarını lider tamamlamayı garantilemiş B Grubu lideri İspanya veya C Grubu lideri İngiltere ile karşılaşacak.

Uydu frekans ayarı nasıl yapılır?

Uydu üzerinden frekans ayarlama işlemleri ayarlar menüsünden yapılıyor.

Futbolseverler "Uydu" bölümünden yapacakları "Türksat 42° E" ve "Türksat Ankara Paket" seçenekleri kısmından "Şebeke Arama" bölümünü açık olarak seçerek otomatik frekans ve kanal ayarlama işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Manuel olarak düzenleme yapmak isteyenler ise Şebeke Arama kısmına aşağıdaki bilgileri girerek TRT 1 frekansının kurulumunu yapabiliyor. TRT 1 uydu frekans bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4