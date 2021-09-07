Türkiye Hollanda deplasmanında ağır yara aldı: 6-1

Hollanda'da oynanan G Grubu maçında Türkiye, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 yenik tamamladı.

Milli Takım'da Çağlar Söyüncü 44. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Amsterdam Arena stadında taraftarlardan sık sık 'Şenol Güneş istifa' sesleri yükseldi.

Hollanda mücadelenin daha ilk dakikasında öne geçti. Savunmada Orkun'un kaptırdığı top, sağ kanatta Berghuis'in önünde kaldı. Berghius, penaltı noktası üzerindeki Klaassen'e yerden pasını gönderdi. Klaassen, Depay ile yaptığı verkaç sonunda topu bir kez daha önünde buldu, yakın mesafeden köşeye gönderdiği meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp ağlara gitti: 1-0.

16. dakikada Hollanda farkı ikiye çıkardı. Klaassen ile verkaç yapan Depay, ceza sahamızda topla buluştu, bekletmeden vuruşunu yaptı, Uğurcan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

36. dakikada Hollanda, Çağlar ile Klaassen arasında yaşanan mücadelenin ardından penaltı kazandı. 38. dakikada penaltı atışını kullanan Depay meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-0.

Müsabakanın ilk yarısı Hollanda'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada milli takım gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, altı pas önüne düşen topa Merih Demiral ayak koyamadı. Ozan Kabak'ın kafayla içeriye doldurduğu topu kaleci Bijlow yumruklarıyla uzaklaştırdı.

54. dakikada Hollanda 4. golünü buldu. Sol kanattan Bergwijn'in arka direğe yaptığı ortayı Berghuis kafa ile altı pas içine gönderdi. Depay yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı: 4-0.

80. dakikada ev sahibi takım farkı 5'e yükseltti. Koopmeiners'in savunmanın arkasına attığı topu kontrol eden Til, ceza yayı içinde dönerek vurdu, Uğurcan'ın bacağına da çarpan top ağlara gitti: 5-0.

90. dakikada Hollanda 6. golünü attı. Rensch'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Malen düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 6-0.

90+2 dakikada milli takım golü buldu. Halil Dervişoğlu rakip ceza sahasında yaptığı presle topu Van Dijk'tan kaptı, boşta kalan topu Cengiz Ünder ağlara gönderdi: 6-1.