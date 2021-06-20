Türkiye-İsviçre (İlk yarı oynanıyor)
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'nin son grup maçında İsviçre ile Bakü'de karşılaşıyor. Maçta İsviçre'nin 2-0 üstünlüğü bulunuyor.
EURO 2020 A Grubu son maçında Türkiye, İsviçre ile karşılaşıyor.
İtalya ve Galler maçlarından galibiyet çıkaramayan A Milliler, bu maçta İsviçre karşısında 3 puan alarak gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor.
Bu maçta yaşanacak puan kaybı ise Türkiye için turnuvaya veda anlamına gelecek.
Önemli anlar
Karşılaşmanın 6. dakikasında Seferovic'in golüyle İsviçre 1-0 öne geçti.
26. dakikada Shaqiri'nin ceza alanı dışından şutunda top ağlarla buluştu ve İsviçre skoru 2-0'a getirdi.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bakü Olimpiyat
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)
İsviçre: Sommer, Elvedi, Widmer, Akanji, Zuber, Xhaka, Freuler, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Seferovic
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Burak Yılmaz