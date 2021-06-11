Türkiye-İtalya maçı başladı
EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye, İtalya ile karşılaşıyor.
Türkiye-İtalya maçı ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) başladı.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetirken, yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapıyor.
Müsabaka TRT 1 televizyonundan naklen yayımlanıyor.
İki takım şu 11'lerle sahada yer alıyor:
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz
İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile