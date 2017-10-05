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Türkiye, İzlanda'yı ağırlayacak

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında, yarın 3 grupta 9 karşılaşma oynanacak. Türkiye, I Grubu'nda ilk iki sıra için büyük önem taşıyan maçta, saat 21.45'te İzlanda'yı konuk edecek.

Türkiye, İzlanda'yı ağırlayacak
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Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında, yarın D, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynanacak.

Türkiye, I Grubu'nda ilk iki sıra için büyük önem taşıyan maçta, saat 21.45'te İzlanda'yı konuk edecek. Grubun zirve mücadelesi veren takımlarından Ukrayna'nın deplasmanda Kosova ile karşılaşacağı haftada, lider Hırvatistan ise Finlandiya'yı ağırlayacak.

Gruplarda yarın (TSİ) oynanacak maçların programı şöyle:

D Grubu:

19.00 Gürcistan-Galler
21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Moldova
21.45 Avusturya-Sırbistan

G Grubu:

21.45 Liechtenstein-İsrail
21.45 İtalya-Makedonya
21.45 İspanya-Arnavutluk

I Grubu:

21.45 Kosova-Ukrayna
21.45 Türkiye-İzlanda
21.45 Hırvatistan-Finlandiya

Kaynak: AA

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