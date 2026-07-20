Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı ne zaman?

Bu sene 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) hem Filenin Efeleri hem de Filenin Sultanları büyük gurur yaşattı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız yakın zamanda Kanada ile yarı final için sahaya çıkacak. Heyecan her geçen gün artarken "Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu tırmanıyor.

Filenin Sultanları maçı ne zaman?

Türkiye-Kanada müsabakası 23 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de Macau East Asian Games Dome'da oynanacak. Saat henüz belli olmazken mücadelenin TRT Spor'dan yayınlanması bekleniyor.

Diğer çeyrek final mücadelelerinde Amerika Birleşik Devletleri - Çin, İtalya - Hollanda, Brezilya - Japonya ile karşılaşacak.