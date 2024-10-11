Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye ve Kardağ A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 4 maçtan 2'sini Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. Karadağ'ın ise galibiyeti bulunmuyor.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 7 golüne, Karadağ 5 golle cevap verdi.

Son maç Türkiye'nin

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile oynadığı son karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kazandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan mücadeleyi ay-yıldızlı ekip Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle galip tamamladı. Karadağ'ın tek golü ise Fatos Beciraj'dan geldi.

Türkiye - Karadağ maçı ne zaman?

A Milli Takım’ın Karadağ’ı konuk edeceği mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.



Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetirken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

Muhtemel 11

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın; Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda, Kerem, Kenan (Barış) 11'ini tercih etmesi bekleniyor.

Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda?

Türkiye - Karadağ arasında oynanacak mücadelenin yayıncı kuruluşu belli oldu. Mücadele Avrupa’da birçok kanaldan canlı yayınlanırken Türkiye’de ise TV8 ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Yurt dışında yaşayan Türk futbolseverler ise karşılaşmayı Exxen platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

n Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.