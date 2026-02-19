Türkiye Kış Olimpiyatları'nı madalyasız tamamladı

İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda Türkiye adına yarışan sporcular müsabakalarını tamamlarken, ay-yıldızlı ekip organizasyonu madalyasız kapattı. Türkiye, 4 branşta 8 sporcu ile temsil edildi.

Milli kafilede kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, kısa kulvar sürat pateninde Denis Örs ile Furkan Akar, kayaklı koşuda İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz, alp disiplininde ise Ada Hasırcı ile Thomas Kaan Önol Lang yer aldı.

Denis Örs çeyrek final gördü

Olimpiyatlarda ilk kez mücadele eden Denis Örs, kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metrede çeyrek finale yükseldi. Eleme turunu 44.651 saniyeyle tamamlayan milli sporcu, en iyi üçüncüler arasında yer alarak üst tura çıktı.

Çeyrek final serisinde 41.532’lik derece elde eden Denis, beş sporcu arasından beşinci olarak oyunlara veda etti.

Furkan Akar bu kez istediğini alamadı

İkinci olimpiyat deneyimini yaşayan Furkan Akar, 500 metre elemelerinde tur atlayamadı. Yarışın son bölümünde rakibiyle temas yaşayan milli sporcu yerde kaldı. Daha önce kulvar ihlali gerekçesiyle ceza alan Furkan, parkuru tamamlayamadı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda 1000 metrede final yarışarak 6’ncı olan Furkan Akar, Milano-Cortina’da ise çeyrek final barajını aşamadı.

Kayakla atlamada ilk tur engeli

Kayakla atlamada Türkiye’yi temsil eden Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir, mücadele ettikleri üç kategoride de ilk turda elendi. Sporcular, normal tepe ve büyük tepede ilk 30’a, süper takım yarışında ise ilk 12’ye giremedi.

Üçüncü kez olimpiyatlara katılan Fatih Arda İpcioğlu, normal tepede 111,1 puanla 44’üncü, büyük tepede ise 115 puanla 37’nci sırayı aldı. İlk olimpiyat heyecanını yaşayan Muhammed Ali Bedir ise 93,1 ve 80,3 puan topladığı kategorilerde 48’inci oldu.

Süper takım müsabakasında 202,7 puan elde eden milli sporcular, 17 ülke arasında 15’inci sırada yer aldı.

Kayaklı koşuda ilk tecrübe

Kayaklı koşuda olimpiyat sahnesine çıkan Abdullah Yılmaz ve İrem Dursun da ilk kez bu organizasyonda yarıştı.

Abdullah Yılmaz, erkekler sprint klasik yarışında 94 sporcu arasında 3.40.34’lük derecesiyle 80’inci oldu. 10 kilometre serbest stil yarışında ise 27.08.3’lük süresiyle 113 sporcu arasında 100’üncü sırayı aldı.

İrem Dursun ise kadınlar 10 kilometre serbest yarışında 31.26.8’lik derecesiyle 111 sporcu arasında 103’üncü sırada yer aldı.

Alp disiplininde mücadele

Alp disiplininde ilk olimpiyat deneyimlerini yaşayan Thomas Kaan Önol Lang ve Ada Hasırcı da yarışlarını tamamladı.

Thomas Kaan Önol Lang, erkekler büyük slalomda ilk inişte 1.25.67, ikinci inişte 1.18.83 derece yaparak toplamda 2.44.50’lik süreye ulaştı ve 81 sporcu arasında 49’uncu oldu. Slalom yarışını ise tamamlayamadı.

Kadınlar slalomda start alan Ada Hasırcı da yarışı bitiremeyerek organizasyona veda etti.