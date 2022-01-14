Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu! Son 16 turu maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu. TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimine göre Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un son 16 turundaki rakipleri belli oldu. Ayrıca Türkiye Kupası maçlarının ne zaman oynanacağı da açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi.
16 ekibin mücadele edeceği turda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un karşılaşacağı ekipler belli olurken, Türkiye Kupası maçlarının ne zaman oynanacağı da açıklandı.
Kura çekimine göre eşleşmeler şu şekilde oldu:
- Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor
- VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor
- Kasımpaşa-Gaziantep FK
- Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor
- Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor
- Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor
- Altaş Denizlispor-Trabzonspor
- Beşiktaş-Göztepe
Son 16 turu karşılaşmaları 8, 9, 10 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak. Bu turdan itibaren VAR sistemi kupa maçlarında kullanılacak.