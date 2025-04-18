Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? TFF’den yeni açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir’de oynanmasına dair kararı yeniden gözden geçirme kararı aldı. Eskişehir Valiliği’nden gelen talep üzerine yeni stat ve şehir için değerlendirme süreci başlatıldı. Finalin nerede oynanacağı önümüzdeki günlerde duyurulacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stat konusunda yeniden değerlendirme yapılacağını duyurdu.
TFF’den yapılan açıklamada, finalin daha önce planlandığı gibi Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanmasının gündemde olduğunu; ancak Eskişehir Valiliği’nden gelen 'Müsabaka yer değişikliği' konulu resmi yazı doğrultusunda yeni bir değerlendirme sürecine girildiği bildirildi.
Federasyon, kupa finalinin hangi şehirde ve statta oynanacağının ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.