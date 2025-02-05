Türkiye Kupası maç programı: Galatasaray-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şifresiz mi)
Futbolseverler bu hafta Ziraat Türkiye Kupası maçlarını takip ediyor. Süper Lig'in lideri Galatasaray, kupanın ikinci hafta maçında Boluspor deplasmanına gidiyor. Galatasaraylı futbolseverler "Galatasaray-Boluspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda" sorularını merak ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta, dün oynanan karşılaşmalarla başlayadı. Galatasaray da C Grubu'nda Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'la karşılaşacak.
Galatasaray-Boluspor maçı ne zaman, nerede?
Süper Lig'in lideri Galatasaray, yarın Bolu Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Boluspor'la oynayacak. Maçı Yiğit Arslan yönetecek.
Galatasaray-Boluspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Galatasaray ile Boluspor'un Türkiye Kupası maçı A Spor kanalında şifresiz olarak yayınlanacak.
Galatasaray-Boluspor maçında hangi futbolcular yok?
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs forma giyemeyecek.