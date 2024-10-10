Türkiye Kupası maçı yarıda kaldı: Hakeme tepki olarak sahadan çekildiler!
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Osmaniyespor ile karşılaşan Diyarbekirspor, uzatma dakikalarında yaşanan bir faul pozisyonuna tepki göstererek sahadan çekildi. Rakip oyuncular ikna etmeye çalışsa da Diyarbekirsporlu futbolcular maça dönmeyi reddetti ve maç yarıda kaldı.
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Osmaniyespor ile karşı karşıya gelen Diyarbekirspor, uzatma dakikalarında yaşanan bir faul pozisyonuna itiraz ederek sahadan çekildi.
118. dakikada yaşanan olayda, Diyarbekirspor’un futbolcuları, kulübeden gelen talimat üzerine soyunma odasına giderek mücadeleyi terk etti.
Osmaniyesporlu oyuncular durumu değiştirmeye çalışsa da Diyarbekirspor sahaya dönmeyi reddetti ve maç yarıda kaldı.