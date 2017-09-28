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Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeler belli oldu

İstanbul'da yapılan kura çekimi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeler belli oldu
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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası dördüncü tur maçlarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı.

TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Erhan Kamışlı, genel sekreter Kadir Kardaş, maç planlama müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kupada, tur atlayan 46 takımın yanı sıra Süper Lig'de geçen sezon sonunda oluşan puan tablosunda 5 ila 13. sıralarda yer alan, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor haricindeki 8 ekip olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası dördüncü tur müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre 24, 25 ve 26 Ekim'de oynanacak.

Eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası dördüncü turunda eşleşmeler şöyle oluştu:

Grandmedical Manisaspor-Hatayspor

Fethiyespor-Adanaspor

Kardemir Karabükspor-Keçiörengücü

Bucaspor-Amed Sportif Faaliyetler

Kasımpaşa-Niğde Belediyespor

Sarıyer-Adana Demirspor

Osmanlıspor-Ottocool Karagümrük

Eyüpspor-Gümüşhanespor

Teleset Mobilya Akhisarspor-Anagold 24Erzincanspor

Batman Petrolspor-Denizlispor

Gazişehir Gaziantep-Ankara Demirspor

Yeni Altındağ Belediyespor-Bursaspor

Akın Çorap Giresunspor-Menemen Belediyespor

Kahramanmaraşspor-Çaykur Rizespor

Gençlerbirliği-Tuzlaspor

Konya Anadolu Selçukspor-Boluspor

Aytemiz Alanyaspor-Edirnespor

Etimesgut Belediyespor-Antalyaspor

Demir Grup Sivasspor-Kızılcabölükspor

Çorum Belediyespor-Trabzonspor

Altınordu-Kars 36 Spor

Ofspor-Evkur Yeni Malatyaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tire 1922 Spor

Yeşil Bursa-Kayserispor

İstanbulspor-Afjet Afyonspor

Orhangazi Belediyespor-Şanlıurfaspor

Elazığspor-Sivas Belediyespor

Kaynak: AA

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