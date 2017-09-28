Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeler belli oldu
İstanbul'da yapılan kura çekimi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası dördüncü tur maçlarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı.
TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Erhan Kamışlı, genel sekreter Kadir Kardaş, maç planlama müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Kupada, tur atlayan 46 takımın yanı sıra Süper Lig'de geçen sezon sonunda oluşan puan tablosunda 5 ila 13. sıralarda yer alan, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor haricindeki 8 ekip olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası dördüncü tur müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre 24, 25 ve 26 Ekim'de oynanacak.
Eşleşmeler
Ziraat Türkiye Kupası dördüncü turunda eşleşmeler şöyle oluştu:
Grandmedical Manisaspor-Hatayspor
Fethiyespor-Adanaspor
Kardemir Karabükspor-Keçiörengücü
Bucaspor-Amed Sportif Faaliyetler
Kasımpaşa-Niğde Belediyespor
Sarıyer-Adana Demirspor
Osmanlıspor-Ottocool Karagümrük
Eyüpspor-Gümüşhanespor
Teleset Mobilya Akhisarspor-Anagold 24Erzincanspor
Batman Petrolspor-Denizlispor
Gazişehir Gaziantep-Ankara Demirspor
Yeni Altındağ Belediyespor-Bursaspor
Akın Çorap Giresunspor-Menemen Belediyespor
Kahramanmaraşspor-Çaykur Rizespor
Gençlerbirliği-Tuzlaspor
Konya Anadolu Selçukspor-Boluspor
Aytemiz Alanyaspor-Edirnespor
Etimesgut Belediyespor-Antalyaspor
Demir Grup Sivasspor-Kızılcabölükspor
Çorum Belediyespor-Trabzonspor
Altınordu-Kars 36 Spor
Ofspor-Evkur Yeni Malatyaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tire 1922 Spor
Yeşil Bursa-Kayserispor
İstanbulspor-Afjet Afyonspor
Orhangazi Belediyespor-Şanlıurfaspor
Elazığspor-Sivas Belediyespor
Kaynak: AA