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Türkiye Kupası'nda 8 takım tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turu, bugün oynanan 8. karşılaşmayla başladı.

Türkiye Kupası'nda 8 takım tur atladı
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Ziraat Türkiye Kupası 4. turu, bugün oynanan 8. karşılaşmayla başladı.

Bu turda rakiplerine üstünlük sağlayan Adana Demirspor, Antalyaspor, Kars 36 Spor, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor, Kahramanmaraşspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor, 5. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda bugün oynanan karşılaşmaların skorları şöyle:

Sarıyer-Adana Demirspor: 2-2 (1-3 penaltılarla)

Etimesgut Belediyespor-Antalyaspor: 0-1

Altınordu-Kars 36 Spor: 0-1

Kasımpaşa-Niğde Belediyespor: 5-1

Aytemiz Alanyaspor-Edirnespor: 2-0

Fethiyespor-Adanaspor: 1-2

Kahramanmaraşspor-Çaykur Rizespor: 1-0

Teleset Mobilya Akhisarspor-Anagold 24 Erzincanspor: 6-0

Kupanın 4. turunda yarın 13 karşılaşma yapılacak.

Kaynak: AA

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