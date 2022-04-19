Türkiye Kupası'nda avantaj Trabzonspor'un: 1-0
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Trabzonspor, rövanş maçı öncesi avantaj elde etmiş oldu.
10. dakikada Edin Visca'nın ceza sahası sol çaprazından sert şutu kaleci Lung'dan dörndü. Dönen topu Kayserispor savunması uzaklaştırdı.
24. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta taç çizgisi önünden ceza alanına doğru taşıyan Visca'nın penaltı noktasına yerden çıkardığı topa Bakasetas'ın gelişine vuruşunda kaleci Lung sağına giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası sağ çaprazdan sert şutu az farkla auta çıktı.
57. dakikada Peres'in sağ taraftan ortasında Kouassi'nin kafa vuruşu kaleci Lung'da kaldı.
58. dakikada Emrah Başsan'ın vuruşunda yerden seken meşin yuvarlağa kaleci Uğurcan Çakır müdahale etti. Sonrasında savunma tehlikeli uzaklaştırdı.
77. dakikada Edin Visca'nın ceza sahası içinden yaptığı ortada Cornelius'un kafa vuruşu kaleci Lung'da kaldı.
87. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası içine gönderdiği topu kale sahası önünde göğüsüyle önüne alan Cornelius, meşin yuvarlağı kaleci Lung'un sağından ağalarla buluşturdu. 1-0
90. dakikada Cardoso'nun sağ taraftan ortasında Thiam'ın kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, İlker Takpak xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xx, Vitor Hugo xx, Ahmetcah Kaplan x (Dorukhan dk. 66 x), Puchacz x, Siopis xx (Koita dk. 83 ?), Bakasetas xx (Hamsik dk. 71 x), Abdulkadir Ömür xx (Berat dk. 83 ?), Visca xx, Kouassi x (Nwakaeme dk. 66 x), Cornelius xxx
Yedekler: Erce, Yusuf Erdoğan, İsmail Köybaşı, Denswill, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kayserispor: Lung xx, Onur xx, Hosseini xx, Mert xx, Carole xx, Campanharo xx, Emrah xx (Mustafa Pektemek dk. 77 x), Kemen x (İbrahim Akdağ dk. 67 x), Attamah x (İlhan Parlak dk. 90 ?), Thiam xx, Gavranovic xx (Cardoso dk. 76 x)
Yedekler: Bilal, Emre Demir, Uğur Demirok, Mane, Ramazan, Bertolacci
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Cornelius (dk. 87) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Michel Kemen, İbrahim Akdağ, Thiam, Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor), Bakasetas, Puchacz, Siopis, Hamsık (Trabzonspor)