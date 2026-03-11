Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda, kura çekimi tamamlandı çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Kupanın bu aşamasında derbi mücadelesi yaşanmayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımların eşleşmeleri belli oldu. Riva Tesisleri'nde yapılan kura çekimi sonrası ortaya çıkan eşleşmelerde derbi mücadelesi çıkmadı.
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri:
-Beşiktaş-Alanyaspor
-Konyaspor-Fenerbahçe
-Galatasaray-Gençlerbirliği
-Samsunspor-Trabzonspor
Çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak.
Yarı final eşleşmeleri
Galatasaray-Gençlerbirliği galibi / Samsunspor-Trabzonspor galibi
Beşiktaş-Alanyaspor galibi / Konyaspor-Fenerbahçe galibi
Çeyrek final ve yarı final maç takvimi
Kupada çeyrek final karşılaşmaları, 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final müsabakaları ise 12,13 veya 14 Nisan tarihlerinde tarihlerinde yapılacak.