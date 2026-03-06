Türkiye Kupası’nda format değişti: Eleme sistemi geri geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası’nın formatında değişikliğe gidildiğini duyurdu. TFF Yönetim Kurulu’nun 4 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan karara göre, Türkiye Kupası 2026-2027 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanacak.

Yeni sistem kapsamında organizasyon; 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere toplam aşamalardan oluşacak. Turnuvada yarı final karşılaşmaları çift maç eleme usulüyle oynanırken, diğer tüm turlar tek maç üzerinden gerçekleştirilecek.

10 haftada turnuva tamamlanacak

TFF’nin açıklamasına göre Türkiye Kupası’nda eleme turları ve final aşaması toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak. Turnuvanın maç takvimi ve tarihleri ise ilerleyen dönemde federasyon tarafından duyurulacak.

Alınan kararın, Türkiye Kupası’nda rekabeti artırması ve takımların yoğun maç takvimi içinde daha dengeli bir organizasyon planı oluşturması hedefleniyor.