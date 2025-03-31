Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Ezeli rakipler Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Tur atlamak isteyen Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Cihan Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Dördün hakem olarak ise Burak Pakkan görev alacak.