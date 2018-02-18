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Türkiye Kupası'nın sahibi Anadolu Efes oldu

Basketbol PTT Erkekler Türkiye Kupası'nı, finalde TOFAŞ'ı 78-61 mağlup eden Anadolu Efes kazandı.

Türkiye Kupası'nın sahibi Anadolu Efes oldu
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Basketbolda PTT Erkekler Türkiye Kupası final mücadelesinde Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 78-61 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Mücadele boyunca rakibine sadece 18 saniye (2-0) üstünlük şansı veren Anadolu Efes, hücumda ve savunmada iyi organize oldu.

Son periyotta farkı bir araya 22 sayıya (71-49) çıkaran lacivert-beyazlı takım, karşılaşmayı 78-61 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

Son dakika türkiye kupası anadolu efes

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