Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

03 Eylül 2020

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Türkiye, Macaristan ile karşılaşacak. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Macaristan maçı TRT 1'den canlı izlenebilecek. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

Macaristan: Gulacsi, Bese, Lang, Orban, Vial, Patkai, Great, Simon, Szoboszlai, Sallai, Szalai

Millilerin 579. maçı

A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçıyla 579. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 307'si resmi, 271'i özel 578 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 247'si deplasmanda, 251'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 823 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 578 karşılaşmanın 497'sini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 578 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.