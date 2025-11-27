Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nde Murat Aksu yeniden başkan
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin 17. Olağan Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleşti. Dr. Av. Murat Aksu yeniden başkan seçildi
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin (TMPK) 17. Olağan Genel Kurulu, İstanbul’da Delta Hotels by Marriott’ta Genel Kurul üyelerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda, geride kalan döneme ilişkin faaliyetler değerlendirilirken, Paralimpik hareketin Türkiye’de ulaştığı nokta, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda elde edilen tarihi başarılar ve 2024–2028 Stratejik Planı kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında kapsamlı bilgilendirmeler gerçekleştirildi.
Toplam 28 madalya kazanmıştı
TMPK Başkanı Av. Murat Aksu’nun ilk başkanlık döneminde Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda tarihinin en başarılı performansını sergilemiş; 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazanmıştı. Organizasyonda 10 farklı branşta madalya elde eden Türkiye, hem altın hem de toplam madalya sayısında rekor kırmıştı. Bu ivmenin, 6–15 Mart 2026’da İtalya’nın Milano ve Cortina d’Ampezzo şehirlerinde düzenlenecek 2026 Kış Paralimpik Oyunları’na da taşınması hedefleniyor.
Murat Aksu güven tazeledi
Genel Kurul’da yapılan seçimde Dr. Av. Murat Aksu, katılan üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Aksu, teşekkür konuşmasında Türkiye’nin Paralimpik sporlarda yükselen ivmesini daha da güçlendirmek için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.
Yönetim, denetim ve disiplin kurulları belirlendi
Genel Kurul’da Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin yönetim kurulu, denetleme kurulu ve sicil-disiplin kurulu üyeleri de açıklandı.
Yönetim kurulu asil üyeler:
Dr. Av. Murat Aksu – Başkan
Abdulkerim Merdan Araz
Gülboy Yakuboğlu
İbrahim Gümüşdal
İbrahim Halil Korkmaz
Mehmet Kocatepe
Ümit Deniz Kurt
Zümrüt Yezdani Kedik
Yönetim kurulu yedek üyeler:
Ali Koray Büyükasar
Eda Elif Özbek
Kürşad Badem
Meral Canlı
Necmettin Aydın
Nesim Turan
Osman Ertöz
Sicil ve disiplin kurulu asil üyeler:
Abubekir Özcan – Başkan
Ömer Emre Kaynak
Numan Akpınar
Yedek üyeler:
Bekir Baran Oruç
Cevher Sönmez
Kübra Dursun
Denetleme kurulu asil üyeler:
Ahmet Cihat Kumuşoğlu – Başkan
Ali Evren Doğru
Belkıs Aktürk
Yedek üyeler:
Ahmet Özcan
Nabi Oruç
Selim Kara