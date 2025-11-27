Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nde Murat Aksu yeniden başkan

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin (TMPK) 17. Olağan Genel Kurulu, İstanbul’da Delta Hotels by Marriott’ta Genel Kurul üyelerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda, geride kalan döneme ilişkin faaliyetler değerlendirilirken, Paralimpik hareketin Türkiye’de ulaştığı nokta, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda elde edilen tarihi başarılar ve 2024–2028 Stratejik Planı kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında kapsamlı bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Toplam 28 madalya kazanmıştı

TMPK Başkanı Av. Murat Aksu’nun ilk başkanlık döneminde Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda tarihinin en başarılı performansını sergilemiş; 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazanmıştı. Organizasyonda 10 farklı branşta madalya elde eden Türkiye, hem altın hem de toplam madalya sayısında rekor kırmıştı. Bu ivmenin, 6–15 Mart 2026’da İtalya’nın Milano ve Cortina d’Ampezzo şehirlerinde düzenlenecek 2026 Kış Paralimpik Oyunları’na da taşınması hedefleniyor.

Murat Aksu güven tazeledi

Genel Kurul’da yapılan seçimde Dr. Av. Murat Aksu, katılan üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Aksu, teşekkür konuşmasında Türkiye’nin Paralimpik sporlarda yükselen ivmesini daha da güçlendirmek için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Yönetim, denetim ve disiplin kurulları belirlendi

Genel Kurul’da Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin yönetim kurulu, denetleme kurulu ve sicil-disiplin kurulu üyeleri de açıklandı.

Yönetim kurulu asil üyeler:

Dr. Av. Murat Aksu – Başkan

Abdulkerim Merdan Araz

Gülboy Yakuboğlu

İbrahim Gümüşdal

İbrahim Halil Korkmaz

Mehmet Kocatepe

Ümit Deniz Kurt

Zümrüt Yezdani Kedik

Yönetim kurulu yedek üyeler:

Ali Koray Büyükasar

Eda Elif Özbek

Kürşad Badem

Meral Canlı

Necmettin Aydın

Nesim Turan

Osman Ertöz

Sicil ve disiplin kurulu asil üyeler:

Abubekir Özcan – Başkan

Ömer Emre Kaynak

Numan Akpınar

Yedek üyeler:

Bekir Baran Oruç

Cevher Sönmez

Kübra Dursun

Denetleme kurulu asil üyeler:

Ahmet Cihat Kumuşoğlu – Başkan

Ali Evren Doğru

Belkıs Aktürk

Yedek üyeler:

Ahmet Özcan

Nabi Oruç

Selim Kara