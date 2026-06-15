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2026 Dünya Kupası'nda heyecan dorukta yaşanırken, A Milli Takımı'mızın ikinci sınavı için bekleyiş başladı. Türkiye, bu maçı alıp gruptan çıkmanın planını yaparken milli maç tarihi ve saati araştırılıyor. Sıkça gelen soru "Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Paraguay maçı 20 Haziran Cumartesi günü saat 06.00'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım'ın gruptan çıkması için gereken üç senaryo...

Dünya Kupası'nda Avustralya mağlubiyeti sonrası A Milli Futbol Takımı'nın gruptan çıkarak son 32 turuna yükselebilmesi için önünde üç farklı senaryo bulunuyor.

Grubu birinci sırada tamamlamak: Milliler, D Grubu'nu lider bitirmeleri halinde doğrudan son 32 turuna yükselecek.

Grubu ikinci sırada tamamlamak: Grubun ikinci sırada bitirilmesi durumunda da A Milli Takım doğrudan bir üst tura adını yazdıracak.

En iyi 8 grup üçüncüsü arasına girmek: Eğer Milli Takım grubu ilk iki sırada tamamlayamazsa, en iyi üçüncü olabilmek için mücadele edecek.