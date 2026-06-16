Türkiye-Paraguay maçının hakemi belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hakem ekibi açıklandı. FIFA'nın duyurusuna göre mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı karşılaşmanın hakem ekibi belli oldu.
FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre, mücadelede El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton düdük çalacak.
Karşılaşmada Barton'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ile Nikaragua'dan Antonio Pupiro üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jamaika Futbol Federasyonu'ndan Oshane Nation olacak.
Milliler ilk maçta Avustralya'ya kaybetti
A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılmıştı. Milliler, Paraguay karşılaşmasıyla gruptaki ilk puanlarını almayı hedefleyecek.