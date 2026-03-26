Türkiye play-off turu yarı final maçında Romanya'yı mağlup etti
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında A Milli Futbol Takımımız Romanya'yı 1-0 mağlup ederek play-off turu finaline yükseldi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta Romanya ile karşılaştı.
Milliler, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan ikinci yarıda Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0’lık skorla galip ayrıldı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla Dünya Kupası play-off finaline yükseldi.
Milliler, 31 Mart Salı günü Slovakya - Kosava eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar bu maçtan galip ayrılması durumunda Dünya Kupası bileti alacak.