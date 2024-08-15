Türkiye-Polonya, Avrupa Şampiyonası yarı final maçı yarın oynanacak

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takım Kaptanı Beren Yeşilırmak, Avrupa şampiyonu olmayı çok istediklerini söyledi.

Federasyonun internet sitesine açıklamalarda bulunan sporcu, "Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasının sistemi bizim alışık olmadığımız bir sistem ama grup etabını çok güzel şekilde lider olarak tamamladık. Çok mutluyuz, yarı final için de heyecanlıyız. Rakibimizle bu sezon ilk kez karşı karşıya geleceğiz ama yarı finalde Polonya'yı yenip finale yükselmeyi ve şampiyon olmayı çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.