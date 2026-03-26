Türkiye-Romanya maçının 11'leri belli oldu

Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final müsabakasında bugün Romanya ile karşı karşıya gelecek olan Ay-Yıldızlıların sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Türkiye-Romanya maçının 11'leri belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, bugün saat 20.00’de Beşiktaş Park’ta Romanya ile mücadele edecek.

Heyecanla beklenen maçın ilk 11'leri ise şöyle:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Romanya: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Dragomir, Hagi, Man, Mihaila, Birligea.

Saat 20.00'de başlayacak maç TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem François Letexier görev yapacak.

Kazanan Kosova - Slovakya eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta Dünya Kupası play off finalinde karşılaşacak.

Çok Okunanlar