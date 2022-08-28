FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Türkiye, Sırbistan’a 79-72 mağlup oldu. Bu sonuçla milli takım, elemelerde oynadığı 6. maçta 4. yenilgisini yaşadı. Sırbistan ise 3. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Sırbistan, Nikola Jokic'in çoğunluğu pota altından olmak üzere 11 sayı kaydettiği ilk periyodu 26-11 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Alperen Şengün'ün basketleriyle toparlanan Türkiye, 15. dakikada farkı 11 sayıya indirdi: 21-32. Son bölümde Jokic ile skor üreten ve farkı açan Sırbistan, Kalinic'in son saniyede uzun mesafeden kaydettiği dış atışla soyunma odasına 47-28 üstün gitti.

Karşılıklı basketler başlayan üçüncü periyotta Sırbistan, 23. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 31-52. Bu bölümden sonra toparlanan ve 12-0'lık seri yakalayan milli takım, 26. dakikada farkı tek hanelere çekti: 43-52. Türkiye, farkı 7 sayıya kadar indirmesine rağmen son bölümde 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketler bulan Sırbistan, son çeyreğe 65-55 önde girdi.

Dördüncü periyoda çok iyi başlayan ve seyircinin desteğini arkasına alan Türkiye, Cedi Osman'ın peş peşe kaydettiği basketlerle 37. dakikada skorda dengeyi sağladı: 71-71. Kalan bölümde basit hatalar yapan milliler karşısında kritik sayılar bulan Sırbistan, sahadan 79-72 galip ayrıldı.